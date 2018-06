Valentim já mira resultados no retorno do Brasileirão

O Botafogo conseguiu seu objetivo antes da parada para a Copa do Mundo, que foi ganhar do Atlético-PR. Com o triunfo, os alvinegros terminaram a rodada na nona colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, o elenco terá um período de folga antes da intertemporada. Mesmo assim, o técnico Alberto Valentim já foca no retorno da Série A, em julho.

“Temos que buscar o número máximo de vitórias aqui e tentar buscar algumas fora de casa. Vamos treinar tudo. São dez dias de folga. Vamos ter 21 dias de trabalho e 27 sessões de treino. Vou voltar a massacrá-los no bom sentido na parte tática, técnica e nas fases ofensiva e defensiva”, disse.

Mesmo nestes dez dias de folga, os jogadores não poderão relaxar muito. Valentim revelou que a comissão técnica mandou uma cartilha com alguns trabalhos no período.

“O Felippe Capella, preparador físico, passou sessões de treinos de musculação e aeróbicos para eles não virem zerados. É um treino básico para o jogador não ficar parado por muito tempo”, declarou.

O Botafogo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro somente no dia 18 de julho, contra o Corinthians, e São Paulo. Curiosamente, os paulistas estão uma posição abaixo dos cariocas na tabela de classificação