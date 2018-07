Torcedores do Botafogo invadem sede de General Severiano

Mais de cem torcedores fizeram manifestação na sede do Botafogo, em General Severiano, na noite desta quinta-feira. A intenção do grupo era protestar contra a atual administração e criticar os maus resultados obtidos pela equipe no Campeonato.

Vários torcedores conseguiram invadir a sede onde se realizava uma reunião do Conselho Deliberativo. Algumas bombas foram lançadas nos jardins da sede e a polícia foi chamada para tentar controlar o tumulto.

Atos de vandalismos foram cometidos contra o patrimônio do clube e alguns conselheiros tiveram que deixar o clube cercados por seguranças, já que a postura dos torcedores presentes ao ato era muito agressiva.

O presidente Nelson Muffarej foi levado para uma área segura quando o tumulto começou e não chegou a ser visto pelos torcedores que invadiram o clube. A mesma sorte não teve o presidente do Conselho Deliberativo. Jorge Aurélio foi cercado pro alguns torcedores e deixou o Salão Nobre passando mal.