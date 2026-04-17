Sem Santi, Botafogo divulga relacionados para duelo contra a Chapecoense

Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Da Redação em São Paulo, SP

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/04/2026 às 19:28

Nesta sexta-feira, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra a Chapecoense, que acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá. O Glorioso terá um desfalque importante: o meia Santi Rodríguez não irá viajar para Chapecó e está fora da partida.

Confira a lista dos relacionados

Goleiros: Leo Linck, Neto e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu e Vitinho.

Meio-campistas: Allan, Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho e Montoro.

Atacantes: Arthur Cabral, Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Villalba e Matheus Martins.

Situação do Botafogo

O Botafogo, que vem de vitória por 3 a 2 contra o Racing na Libertadores, está há cinco jogos sem perder e atualmente ocupa a 11ª colocação no Brasileirão. Na última partida pela competição, o Glorioso empatou com o Coritiba no Nilton Santos em 2 a 2.

