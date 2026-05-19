Sem Danilo e com Barboza, Botafogo divulga relacionados para jogo da Copa Sul-Americana

Foto: Vitor Silva/Botafogo
Publicado 19/05/2026 às 18:16

O Botafogo divulgou, nesta terça-feira, a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Independiente Petrolero, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a partida, o Alvinegro carioca não contará com Danilo, mas ainda terá o Barboza no elenco.

O meio-campista, que já não havia atuado no final de semana, contra o Corinthians, fica de fora outra vez. Segundo informações do ge, Danilo inclusive foi afastado do clube devido ao desgaste entre o jogador e a diretoria.

Já Barboza, que tem acerto para se transferir ao Palmeiras, viaja com o grupo para o Paraguai. O jogador se despediu do Nilton Santos na vitória sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, e agora se aproxima de um fim de trajetória pela equipe carioca.


Botafogo na Sul-Americana

O time comandado por Franclim Carvalho é o líder do Grupo E, com dez pontos conquistados em três vitórias e um empate. Já classificado às oitavas de final, o Botafogo entra em campo com o objetivo de ficar mais próximo do primeiro lugar definitivo.

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul
Defensores: Alex Telles, Barboza, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho
Meio-campistas: Caio Valle, Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Santi Rodríguez, Wallace Davi
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba

