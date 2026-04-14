SAF do Botafogo é colocada à venda por nova administradora da Eagle Football

A Cork Gully, que assumiu a administração da Eagle Football, de John Textor, após intervenção judicial, colocou a SAF do Botafogo à venda. Citado como "um dos clubes mais históricos do Brasil", a equipe aparece junto ao Lyon, da França, e do RWDM Brussels, como ativos da empresa disponíveis para comercialização.

O anúncio da intenção de venda das equipes foi publicado por meio do jornal britânico Financial Times. A informação foi inicialmente divulgada pelo O Globo.

Entenda o ocorrido

No final de março, John Textor teve seu afastamento do cargo que ocupava como diretor da Eagle oficializado. O grupo informou, em comunicado oficial, que Textor, membro fundador, foi destituído de sua posição no dia 27 de janeiro, após tentar afastar dois diretores independentes da companhia para retomar o controle da Eagle.

Antes de ser retirado do cargo, o dirigente contraiu um empréstimo em nome do Botafogo junto ao fundo Hutton Capital, operação que não é aprovada pela DNCG, entidade responsável por regular as finanças do futebol francês.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o fundo Ares Management emprestou 425 milhões de euros (cerca de R$ 2,62 bilhões) para que a Eagle, ainda sob comando de Textor na época, comprasse o Lyon em 2022. Até o momento, porém, apenas 175 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,08 bilhão) foram devolvidos.

Com isso, a Ares assumiu como credora da holding que controla o Botafogo e as outras equipes e conseguiu, por meio da lei inglesa, administradores independentes para a empresa, retirando os poderes de Textor sobre a holding.

Confira o que diz o anúncio feita pela Cork Gully:

A Empresa é uma holding intermediária que possui participações em três clubes de futebol.

A Cork Gully oferece à venda os principais ativos da Empresa, sendo suas participações acionárias majoritárias em:

• Eagle Football Group SA, a empresa-mãe listada do Olympique Lyonnais, um dos principais clubes da Ligue 1 da França;

• SAF Botafogo, um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil; e

• RWD Molenbeek (RWDM Brussels), um clube profissional de futebol com sede na Bélgica.

Manifestações de interesse devem ser enviadas por e-mail aos Administradores Conjuntos em:

[email protected]



