Victor Luís se despede do Botafogo e prepara volta ao Palmeiras

O lateral-esquerdo Victor Luís, destaque do Botafogo nesta temporada, se despediu do Glorioso nesta sexta-feira, por meio de suas redes sociais. O atleta, que pertence ao Palmeiras, está retornando ao Verdão após três anos longe da Academia de Futebol, nos quais foi emprestado ao Ceará (2015) e ao Alvinegro carioca (2016-17).

“GRATIDÃO. Isso é o que eu tenho por esse clube pelo qual guardo enorme carinho e respeito!! Um clube sério que respeita o profissional!! Vivi muitos momentos com essa camisa, todos foram intensos!! Um grupo de homens onde tive o prazer de fazer parte, um grupo de guerreiros, uma verdadeira família!! Obrigado a todos!! Obrigado a todos os torcedores do fundo do coração por tudo, a GRATIDÃO por todos vocês será para sempre!! OBRIGADO BOTAFOGO !!”, escreveu o jogador.

A lateral-esquerda é um dos setores que mais sofreu reformulação no Palmeiras para 2018. Egídio deixou o clube e foi negociado com o Cruzeiro, enquanto Zé Roberto se aposentou dos gramados e agora ocupa um cargo diretivo no Verdão.

Assim, para a próxima temporada, Victor Luis irá disputar a condição de titular da equipe de Roger Machado com Diogo Barbosa, contratado junto ao Cruzeiro. Michel Bastos, que prefere atuar no meio-campo, será outra opção na função.

Victor Luís chegou ao Botafogo em 2016 e ajudou o Botafogo a se classificar pra a Libertadores. Neste ano, o lateral fez 57 jogos e marcou dois gols. Sem o lateral-esquerdo, a diretoria do Botafogo correu para renovar o vínculo com Gilson, mas ainda busca outro jogador para o setor no mercado. Além dele, o elenco alvinegro conta apenas com o jovem Victor Lindemberg, que veio das categorias de base do clube.