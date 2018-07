Paquetá lamenta derrota e afirma que Cássio fez a diferença

Apesar de ter sido derrotado em sua estreia no comando do Botafogo, o técnico Marcos Paquetá não saiu decepcionado com a atuação da sua equipe. Para o treinador, o goleiro Cássio teve uma atuação magnífica e foi o grande responsável pela vitória do Corinthians no confronto disputado em Itaquera.

Em entrevista coletiva, Paquetá afirmou que as duas equipes mereciam os parabéns por terem proporcionado um espetáculo de grande qualidade. E fez questão de elogiar o desempenho da sua equipe.

“Tivemos 21 finalizações, oito no gol, Cássio foi fundamental para o Corinthians. Parabenizo meus atletas pela luta e taticamente cumpriram o papel”, comentou.

O técnico do Glorioso também ressaltou a atuação do adversário. Segundo ele, a organização defensiva do time paulista foi fundamental para que os rivais assegurassem o resultado positivo em Itaquera.

Em relação ao desempenho do atacante Kieza, que desperdiçou algumas chances, Marcos Paquetá disse que confia muito no jogador e mais uma vez ressaltou o desempenho de Cássio: “Não se pode esquecer que do outro lado estava um goleiro que foi o melhor jogador da partida”.

Em relação ao clássico do próximo sábado, diante do Flamengo, Marcos Paquetá disse que o Botafogo tem que encarar o jogo como outro qualquer e disse que vai aproveitar os treinamentos do resto da semana para tentar corrigir as falhas mostradas pela equipe em São Paulo. E garantiu que o time será ofensivo diante do grande rival.

O atacante Rodrigo Pimpão também responsabilizou o goleiro Cássio pela derrota da sua equipe. E disse que o Corinthians foi cirúrgico ao aproveitar as chances que apareceram para construir a vitória.

“O Cássio estava em uma noite feliz, impediu que a gente empatasse ou até mesmo buscasse a vitória. É um grande goleiro”, completou.