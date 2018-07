Paquetá afirma que desatenção causou derrota do Botafogo

O técnico Marcos Paquetá lamentou a derrota para o Internacional e disse que o Botafogo começou muito bem o jogo, marcando bem e reduzindo os espaços do Inter, mas acabou tomando dois gols por falta de atenção, o que tornou a missão do alvinegro carioca muito difícil.

“Faltou concentração. Vamos rever os vídeos do que precisa consertar”, garantiu.

Na entrevista coletiva, o técnico do Botafogo disse que traçou a estratégia de diminuir o espaço de saída de bola dos volantes e conseguiu no início da partida, mas a equipe gaúcha soube romper o esquema e desalinhar o sistema defensivo do alvinegro.

Para Paquetá, o placar não refletiu o que aconteceu no jogo, porque o Botafogo não merecia perder por uma diferença tão grande. O treinador explicou a opção de ter começado com Aguirre e deixado Leo Valencia no banco. Paquetá disse que o meia chileno precisava de um descanso porque se desgasta muito nas partidas, e Aguirre está inteiro porque vem jogando menos do que os outros atacantes.

Sobre o lançamento de Marcinho como ponteiro, o treinador explicou que o jogador já atuou naquela posição e pode executar as duas funções com eficiência. “Foi muito bem no jogo, gostei. Ele pode crescer nessa função”.

Problemas na esquerda

O técnico Marcos Paquetá terá problemas para armar a defesa do Botafogo para o jogo diante do Santos, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Gilson recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Inter e vai cumprir suspensão, enquanto Moisés foi substituído com fortes dores e preocupa o departamento médico.