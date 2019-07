Palmeiras empresta Erik ao Japão e atacante se despede do Botafogo

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira o empréstimo do atacante Erik, que estava no Botafogo, para o Yokohama Marinos do Japão até o fim de 2020. A movimentação não tenderá dinheiro ao Alviverde, que enxerga a transação como uma oportunidade para alavancar uma negociação futura.

Com o martelo batido, o ciclo do camisa 11 no Alvinegro chegou ao fim após um ano e meio. O atacante não veste mais a camisa do Botafogo e não disputará o clássico do próximo domingo, contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante foi comprado pelo Palmeiras em dezembro de 2015, após ser uma das revelações do Campeonato Brasileiro do mesmo ano defendendo o Goiás, por cerca de R$ 13 milhões. Sem se destacar no Alviverde, Erik foi emprestado pela primeira vez no início de 2018, para o Atlético-MG, seis meses depois, o atleta chegou no Botafogo.

Em General Severiano, Erik logo ganhou seu espaço e passou a se destacar. Foram 14 gols anotados em 44 partidas com a camisa alvinegra.

Nas redes sociais do Botafogo, o atacante se despediu da torcida carioca. Confira:

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com