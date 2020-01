Líderes, Botafogo e Novorizontino ficam no empate em Bauru pela Copinha

Botafogo e Novorizontino protagonizaram um duelo de líderes do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, terminou com a contagem de 1 a 1 e manteve as duas equipes na ponta da tabela.

O jogo foi bastante movimentado e com muitas chances de gol desperdiçadas por ambos os times. O Botafogo saiu na frente aos 17 do primeiro tempo, com Renato aproveitando um rebote após cobrança de escanteio.

O Novorizontino empatou apenas dois minutos depois, com Jackson aproveitando de cabeça um cruzamento de Leonardo.

As duas equipes somam quatro pontos e dois gols de saldo em duas rodadas e dividem a liderança, mas os paulistas aparecem na frente por terem quatro gols marcados contra apenas três do Botafogo.

Na terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, na próxima quinta-feira, o Botafogo terá pela frente o Noroeste, às 17 horas. Já o Novorizontino pega o Visão Celeste, às 19h15.