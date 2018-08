Jogadores do Botafogo reclamam da arbitragem em lance polêmico

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Santos, neste sábado, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por uma polêmica já no fim, quando Renatinho recebeu lançamento e mandou a bola para a rede. No entanto, a arbitragem marcou impedimento de Luiz Fernando, que estava à frente e chegou a ir em direção à bola.

Após a partida, alguns jogadores foram reclamar com o árbitro do lance, principalmente pela demora na marcação da infração. O zagueiro Joel Carli lamentou a decisão da arbitragem, mas elogiou a atuação dos donos da casa.

“Infelizmente, eu acho que ele errou. É claro que ele não tem a intenção de errar. Ele tinha dois assistentes para auxiliá-lo e essa dúvida não é bom para este tipo de jogo. O empate é ruim, mas o Botafogo foi protagonista”, disse.

Luiz Fernando também falou sobre o lance e afirmou que desistiu da jogada após perceber que estava em posição de impedimento.

“Ele falou que eu participei da jogada. Só que quando eu vi que estava impedido eu parei no lance. O Renatinho chegou e fez o gol”, declarou.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 21 pontos e vai dormir na décima posição do Campeonato Brasileiro. Os alvinegros terão a semana livre para trabalhar visando o próximo jogo, contra o Panará, na capital paranaense, no fim de semana.