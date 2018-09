Jean admite atuação ruim do Botafogo e mira duelo contra o Cruzeiro

O Botafogo foi goleado pelo Grêmio neste sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Os alvinegros foram dominados pelos donos da casa desde o início e viram os gaúchos construírem o resultado com dois gols em cada etapa. O volante Jean admitiu a atuação ruim da equipe na Arena.

“Segundo tempo não dá para justificar. Campo impraticável. Derrota veio no primeiro tempo. Eles vieram para ganhar. Tínhamos que ter suportado e não suportamos. Difícil explicar. É complicado. Dois gols de pênalti. Acho que não é comunicação, mas questão da competitividade”, disse.

Para Jean, o Botafogo deve ver o que errou nesta partida e melhorar visando o próximo desafio pela Série A. “Temos que parar de falar um pouco e fazer. Como fizemos com o Sport. Vamos tentar lavar a roupa suja em relação a esse jogo e pensar no Cruzeiro”, declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Nilton Santos. Com esta derrota, os alvinegros podem chegar na próxima rodada bem próximos da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados dos demais jogos do fim de semana.