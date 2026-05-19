Independiente Petrolero x Botafogo pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Independiente Petrolero-BOL e Botafogo se enfrentam pela quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR).
A partida aconteceria, inicialmente, no Estádio Ramón Aguilera Costas, em Sucre (BOL), mas foi alterado por determinação da Conmebol.
Onde assistir ao jogo?
O duelo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming).
Como chegam as equipes?
O Independiente Petrolero vem de vitória no Campeonato Boliviano. A equipe superou o Blooming por 3 a 1 e está em quinto lugar na competição. Na Sul-Americana, o time é o lanterna no Grupo E, com nenhum ponto conquistado.
O Botafogo, por sua vez, também vem de vitória no campeonato nacional. O Alvinegro bateu o Corinthians por 3 a 1 no último domingo e ocupa a nona colocação, com 21 pontos. Já na Sul-Americana, é o líder do Grupo E, com dez pontos.
Prováveis escalações
🔴⚪ Independiente Petrolero
Gutiérrez; Montenegro, Palma, Ronny Montero e Luis Rodriguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Mercado, Rudy Cardozo e Jonatan Cristaldo.
Técnico: Thiago Leitão
⚫⚪ Botafogo
Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kadir.
Técnico: Franclim Carvalho
Ficha técnica
🔴⚪ Independiente Petrolero x Botafogo ⚫⚪
Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR).
