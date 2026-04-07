Franclim é regularizado no BID e pode estrear no comando do Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Franclim foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já pode estrear pelo Glorioso. O português de 39 anos inicia sua primeira passagem como técnico pelo clube, após ter sido auxiliar de Artur Jorge em 2024. Seu vínculo é válido até o final de 2027.

O primeiro compromisso do treinador à frente do Botafogo está marcado para essa quinta-feira, quando recebe o Caracas-VEN, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Franclim Carvalho voltará a defender o Botafogo. Integrante da comissão técnica de Artur Jorge durante a passagem do treinador pelo clube, em 2024 — hoje no Cruzeiro —, o profissional retorna agora para assumir o comando do Glorioso. Ex-auxiliar, Franclim passa a ocupar o posto de técnico principal da equipe.

Junto de Franclim Carvalho, chegam ao Botafogo os auxiliares Luis Felipe e Luís Viegas, além do preparador físico Fábio Monteiro e do preparador de goleiros Ricardo Matos.

Esta não será a primeira experiência de Franclim como técnico principal. Em 2022, ele teve a oportunidade de comandar o Belenenses, clube no qual já havia atuado como auxiliar. Na ocasião, permaneceu por 18 partidas, com um retrospecto de três vitórias, seis empates e nove derrotas.

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