Ex-presidente do Botafogo crê em saída de Carli; Fernando pode ir para o Porto

A diretoria do Botafogo tem buscado meios para não ter que reduzir os salários do elenco. No entanto, algumas mudanças poderão ser sentidas no retorno das atividades, quando elas acontecerem. Uma delas deverá ser a ausência do zagueiro Joel Carli, que dificilmente vai seguir no clube.

“Carli estamos conversando, negociando, acho que vai sair. Nessa hora tem que esperar acabar a pandemia. Tem clubes interessados, podemos ter que pagar parte do salário dele, do Brasil. Tinha o Rosario Central-ARG no começo do ano, agora sei que há clubes brasileiros”, disse Carlos Augusto Montenegro ao jornalista Jorge Nicola.

Joel Carli chegou ao Botafogo em 2016 e se tornou um dos líderes do elenco desde então. Só que, nesta temporada, os dirigentes alvinegros demonstraram o interesse em não contar mais com o argentino. Seu contrato vai até o meio do ano.

Outro que pode deixar o Botafogo é o volante Cícero. Com um salário considerado alto para os padrões do clube, o jogador precisa aceitar uma redução salarial para seguir em General Severiano.

“Com relação ao Cícero, conversei com o empresário. Ou vai diminuir bastante o salário ou não temos condições de pagar. Não gosto de falar do passado, mas foi um erro fazer com Diego Souza, Cícero e Carli contratos de até três anos. Jogadores em faixa etária complicada. Tem contrato, se não tiver boa vontade do outro lado, pode terminar em litígio, o que não queremos. Mas tenho sido transparente que não temos condições de pagar o Cícero. Se rolar redução salarial importante, pode ficar. Combinamos conversar depois”, declarou o ex-presidente e atual membro do Comitê Gestor.

O Glorioso ainda tem buscado renovar o contrato de seus principais jogadores neste período de pandemia de coronavírus. A diretoria já confirmou a extensão de contrato do zagueiro Kanu e do volante Caio Alexandre e está próximo do acerto com Marcelo Benevenuto. No entanto, o lateral-direito Fernando pode deixar o clube rumo ao Porto-POR, segundo o jornal português A Bola.

O jogador de 21 anos tem contrato até o final da temporada e ainda não chegou a um acordo sobre renovação. Com isso, Fernando está livre para assinar um pré-contrato com outro clube no meio do ano.

O representante de Fernando confirmou que ouviu rumores sobre o interesse do Porto, mas rechaçou que tenha uma proposta oficial dos portugueses. “Ouvi falar dessa possibilidade do Porto, até mais na perspetiva da equipe B, para então o Fernando poder fazer a transição para a equipe principal, mas não posso dizer que tenha havido proposta, não seria verdade”, falou ao jornal.

O Botafogo vem tendo problemas para negociar a renovação de seus laterais direitos. Além de Fernando, Marcinho é outro que pode deixar o clube ao final desta temporada.

