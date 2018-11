Emprestado pelo Palmeiras, Erik se despede do Botafogo

O atacante Erik foi o destaque na vitória sobre o Paraná, que marcou a despedida do goleiro Jéfferson do Botafogo. No dia seguinte, foi a vez do jogador se despedir da torcida alvinegra por meio das redes sociais. Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, ele estava no Atlético-MG, que o liberou e por isso não poderá atuar contra o Galo, neste sábado, em Belo Horizonte, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

“Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa. Ficarão sempre na minha memória todos os momentos que passei aqui. Prometi desde o início que não faltaria raça, vontade e que eu sempre deixaria meu melhor em campo. Na chegada, eu percebi o quão difícil e delicado era o momento, mas junto com o grupo buscamos as vitórias e superamos os momentos difíceis. Fui muito feliz nas minhas atuações individuais e meus companheiros foram muito importantes também para que eu conseguisse jogar bem”, ressaltou e continuou.

Quero agradecer cada torcedor pelo carinho, todas as mensagens de apoio, mesmo nos momentos mais complicados dentro do clube. Parece que foram anos e anos que estive aqui com a camisa do Botafogo. Esse último jogo foi muito difícil pra mim. Emoção tomou conta dentro do vestiário antes da partida e ali eu falei pra mim mesmo que ia dar mais que 100% para conseguir a vitória. Não será um adeus, mas só um até logo. Estarei sempre na torcida por essa estrela gloriosa”, escreveu no Instagram.

Com quatro gols e cinco assistências em 17 jogos, Erik termina a rodada como titular no ataque do Botafogo. O vice de futebol, Gustavo Noronha, afirmou que o clube carioca vai tentar manter o jogador no elenco para 2019.

“Precisamos ouvir primeiro o Palmeiras, para conversar sobre possibilidades. É um atleta que nós queremos manter, vamos tentar”, revelou à Rádio Brasil.

Com a vaga garantida na Copa Sul-Americana, o Botafogo já começou a planejar a próxima temporada e a primeira meta é renovar o contrato do técnico Zé Ricardo.