Eduardo Barroca é demitido do Botafogo após derrota para o Fluminense

A passagem do técnico Eduardo Barroca pelo Botafogo foi encerrada na noite deste domingo, após a derrota da equipe alvinegra para o Fluminense por 1 a 0. Depois de quase uma hora de reunião, a diretoria do Alvinegro decidiu demitir o treinador que dirigiu a equipe em 27 partidas, conquistando dez vitórias, três empates e sofreu 14 derrotas.

O encontro que decidiu o futuro do técnico contou com a presença do vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha, e o gerente de futebol, Anderson Barros, além do próprio Eduardo Barroca. Segundo informações divulgadas pelo site FOGÃONET, o presidente Nelson Mufarrej queria a demissão do treinador e seu desejo prevaleceu.



“Confiamos muito no trabalho do profissional Eduardo Barroca, nos ajudou bastante, tem nosso total respeito, o respeito do elenco. Os atletas têm um carinho e admiração muito grandes pelo treinador, não foi uma decisão fácil, evidentemente foi uma decisão muito complicada, porque o trabalho vinha sendo desenvolvido em uma base sólida, mas o futebol é resultado e foi necessária essa alteração neste momento, a gente precisa de uma reação imediata no campeonato. Essa foi a decisão da diretoria do Botafogo”, afirmou o vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha.

O auxiliar técnico Bruno Lazaroni deve dirigir a equipe do Botafogo na partida desta quarta-feira, diante do Goiás. Nesta segunda-feira, a diretoria vai começar a definir o substituto de Barroca. Jair Ventura, que já dirigiu a equipe com relativo sucesso, está bem cotado para assumir o comando, mas outros nomes, como o de Cuca, também serão analisados.

Antes de saber que a diretoria estava discutindo o futuro do técnico Eduardo Barroca, o meia João Paulo fez questão de defender o treinador após a quinta partida sem vitória do Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Para o experiente jogador, o Barroca estava fazendo o máximo para que os bons resultados voltassem a acontecer. Ele disse que os jogadores alvinegros precisam fazer mais para que a situação seja revertida.