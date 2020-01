Diego Souza acerta rescisão de contrato com o Botafogo

Depois de virar uma novela, o Botafogo enfim conseguiu a rescisão de contrato do atacante Diego Souza. O jogador e seu staff se reuniram com os dirigentes alvinegros e acertaram a saída amigável.

Diego Souza chegou por empréstimo junto ao São Paulo no início de 2019. No final da temporada, a diretoria alvinegra projetou a sua saída, mas foi informada que no contrato de empréstimo havia uma cláusula de renovação automática por mais dois anos.

Diante disso, os dirigentes do Botafogo passaram a negociar com os representantes do jogador uma saída amigável por conta das dificuldades financeiras do clube. Somente nesta terça-feira, as duas partes chegaram a um acordo.

Com a saída, o Fogão irá reduzir a sua folha salarial, já que o salário do jogador era considerado além do limite proposto pela atual diretoria. Assim, os alvinegros dão mais um passo para deixar as contas em dia antes do clube virar empresa.

O elenco do Botafogo volta aos treinos nesta semana, quando vão realizar a pré-temporada em Domingos Venâncio, no Espírito Santo.

