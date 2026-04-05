Decisivo, Matheus Martins celebra vitória e projeta "grande ano" para o Botafogo

Autor do gol da vitória botafoguense, Matheus Martins celebrou os três pontos conquistados pela equipe. O atacante projeta um "grande ano" para o Glorioso e ainda destacou suas características.

"É continuar com humildade e com os pés no chão. Sei que vamos fazer um grande ano", disse o atacante, em entrevista à SporTV.

Com a vitória, o Botafogo se afastou da zona de rebaixamento. Agora, a equipe é a oitava colocada, com 12 pontos conquistados em 10 partidas. A primeira equipe no Z4 é a Chapecoense, com sete.

Matheus Martins supera a má fase

"Estou muito feliz. Desde a base, fiz muito gol. Dentro e fora da área. Hoje, pude provar que sei fazer gol", completou o atacante.

O atacante revelado pelo Fluminense estava passando por uma má fase, com seis jogos sem marcar. Neste ano, Matheus Martins tem 19 jogos disputados e três gols.

Próximo jogo

Botafogo

Botafogo x Caracas | 1ª rodada da Sul-Americana

Data e hora: 7/4 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp