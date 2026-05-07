Merece estar na Copa? Danilo lidera marca entre meio-campistas da Série A

Danilo alcançou a marca de 10 gols em 2026 na noite desta quarta‑feira, defendendo o Botafogo. Com o feito, o volante tornou‑se o único meio‑campista da Série A do Campeonato Brasileiro a atingir dois dígitos em tentos na temporada.
Pelo Fogão, o jogador de 25 anos soma 22 partidas em 2026, sendo 20 como titular. Além das dez bolas na rede, Danilo também contribuiu com três assistências e aparece entre os líderes do futebol nacional em passes decisivos, com 33 no total.
Cotado como um dos principais nomes para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Danilo já deixou sua marca com a Amarelinha em 2026. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, disputados entre o fim de março e o início de abril, o volante balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre os croatas, anotando seu primeiro gol pela Seleção.
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Próximo jogo do Botafogo
- Jogo: Atlético-MG x Botafogo
- Campeonato: Brasileirão - 15ª rodada
- Data: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
🔎 Danilo é o único meio-campista da Série A com 10+ gols em 2026! 🔥🔥
⚔️ 22 jogos (20 titular)
⚽️ 10 gols (!)
🅰️ 3 assistências
🅿️ 13 participações em gols (!)
🎯 3.8 finalizações p/ marcar gol (!)
🔑 33 passes decisivos (!)
✅ 86% acerto no passe (!)
💨 60% acerto no drible… pic.twitter.com/H1MeKut13B
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 7, 2026