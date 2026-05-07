Merece estar na Copa? Danilo lidera marca entre meio-campistas da Série A

Danilo alcançou a marca de 10 gols em 2026 na noite desta quarta‑feira, defendendo o Botafogo. Com o feito, o volante tornou‑se o único meio‑campista da Série A do Campeonato Brasileiro a atingir dois dígitos em tentos na temporada.

Pelo Fogão, o jogador de 25 anos soma 22 partidas em 2026, sendo 20 como titular. Além das dez bolas na rede, Danilo também contribuiu com três assistências e aparece entre os líderes do futebol nacional em passes decisivos, com 33 no total.

Cotado como um dos principais nomes para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Danilo já deixou sua marca com a Amarelinha em 2026. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, disputados entre o fim de março e o início de abril, o volante balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre os croatas, anotando seu primeiro gol pela Seleção.

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Atlético-MG x Botafogo Campeonato: Brasileirão - 15ª rodada

Brasileirão - 15ª rodada Data: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

10/05 (domingo), às 16h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)