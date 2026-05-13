Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para jogo da Copa do Brasil

O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos jogadores relacionados para o jogo decisivo contra a Chapecoense, válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira, às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Para a partida, o técnico Franclim Carvalho terá a ausência certa de três atletas: Matheus Martins, Ferraresi e Mateo Ponte. O atacante teve constatado um estiramento muscular, segundo o clube, que não detalhou o motivo das ausências do zagueiro e do lateral.
Em contrapartida, o Botafogo conta com o retorno de peças importantes. Ausentes no empate com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, Júnior Santos, Bastos, Vitinho e Santi Rodríguez voltam a ficar à disposição e podem reforçar o time na Copa do Brasil.
Situação do Botafogo
O Alvinegro joga por um empate em Chapecó para avançar direto às oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque venceu a Chapecoense por 1 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos, com gol de Alex Telles. Em caso de vitória do time catarinense por apenas um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.
Veja a lista dos jogadores relacionados:
Goleiros: Léo Linck, Neto, Raul;
Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Justino, Kadu, Marçal, Vitinho e Ythallo;
Meio-campistas: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Lucas Villalba.