Chapecoense x Botafogo pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Botafogo encara a Chapecoense, na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.
Como chegam as equipes
Na partida de ida, o Botafogo venceu por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Com isso, a equipe carioca precisa de apenas um empate para avançar. Em caso de triunfo da Chape por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de um empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG e está na 12ª colocação, com 18 pontos. A Chapecoense empatou com o Mirassol e está na 20ª posição, com nove pontos.
Prováveis escalações
Chapecoense
Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, João Vítor, Camilo e Bruno Pacheco; Marcinho, Ênio e Bolasie.
Técnico: Fábio Matias
Botafogo
Neto; Vitinho, Alexander Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.
Técnico: Franclim Carvalho
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
Ficha técnica
Confronto: Chapecoense x Botafogo
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: quinta-feira, 13 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Arena Condá.