Caracas x Botafogo pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Caracas e Botafogo cumprem tabela nesta quarta-feira pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, Venezuela.
RJ 🛬 CARACAS 🇻🇪 🌟
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— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 26, 2026
Onde assistir ao vivo?
- Streaming: Paramount+.
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam as equipes?
O Botafogo, líder do grupo E, não briga por mais nada e já está classificado para as oitavas da Sul-Americana. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, empatou no final com o São Paulo por 1 a 1.
Já o Caracas é o segundo colocado do grupo e não pode ser alcançado. Agora a equipe espera o sorteio dos playoffs para ver quem vai enfrentar na fase que antecede as oitavas de final. No campeonato nacional, terminou apenas na décima colocação.
Prováveis escalações
Para a última rodada, o técnico Framclim Carvalho poupará alguns titulares, como Arthur Cabral, Vitinho e Montoro. Além disso, ele não contará com Bastos, Júnior Santos e Nathan Fernandes, que estão machucados. Já o Caracas não tem nenhum desfalque para a partida.
🔴⚪ Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.
Treinador: Henry Meléndez.
⚫⚪ Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Justino, Ytallo e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa; Jordan Barrera e Chris Ramos.
Treinador: Franclim Carvalho.
Arbitragem
- Árbitro: Carlos Betancur (COL)
- Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
- VAR: Ricardo Garcia (COL)
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Próximos jogos
Botafogo
Jogo: Bahia x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 18
Data e hora: 30/05 (sábado), às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)