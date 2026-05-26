Caracas x Botafogo pela Sul-Americana: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Caracas e Botafogo cumprem tabela nesta quarta-feira pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, Venezuela.

RJ 🛬 CARACAS 🇻🇪 🌟 Hora de conferir como foi a viagem do Glorioso para o último confronto da fase de grupos da Sul-Americana na BotafogoTV! 🔥 #VamosBOTAFOGO 🔗 https://t.co/pQuth34Ft0 pic.twitter.com/0BwHjnC6x4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 26, 2026

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Como chegam as equipes?

O Botafogo, líder do grupo E, não briga por mais nada e já está classificado para as oitavas da Sul-Americana. No último jogo, pelo Campeonato Brasileiro, empatou no final com o São Paulo por 1 a 1.

Já o Caracas é o segundo colocado do grupo e não pode ser alcançado. Agora a equipe espera o sorteio dos playoffs para ver quem vai enfrentar na fase que antecede as oitavas de final. No campeonato nacional, terminou apenas na décima colocação.

Prováveis escalações

Para a última rodada, o técnico Framclim Carvalho poupará alguns titulares, como Arthur Cabral, Vitinho e Montoro. Além disso, ele não contará com Bastos, Júnior Santos e Nathan Fernandes, que estão machucados. Já o Caracas não tem nenhum desfalque para a partida.

🔴⚪ Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa e Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández.

Treinador: Henry Meléndez.

⚫⚪ Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Justino, Ytallo e Marçal; Wallace Davi, Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa; Jordan Barrera e Chris Ramos.

Treinador: Franclim Carvalho.

Arbitragem

Árbitro : Carlos Betancur (COL)

: Carlos Betancur (COL) Assistentes : Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL) VAR: Ricardo Garcia (COL)

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