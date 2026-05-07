Botafogo vence Racing e garante pelo menos ida aos playoffs da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o Racing por 2 a 1, no Nilton Santos, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time brasileiro já garante, pelo menos, a ida aos playoffs do torneio.
Situação na tabela
Com 10 pontos, o Botafogo lidera o Grupo E e, na pior das hipóteses, terminará em segundo. O Racing, por sua vez, é o terceiro colocado, com quatro pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ BOTAFOGO 2 x 1 RACING 🔵⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Grupo E - 4ª rodada
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
⚽Di Cesare (contra), aos 18' do 1ºT (Botafogo)
⚽Adrián Martínez, aos 3' do 2ºT (Racing)
⚽Danilo, aos 28' do 2ºT (Botafogo)
Como foi o jogo
O Botafogo abriu o placar aos 18 minutos, por meio de um gol contra. Medina recuperou bola no meio de campo e fez bom lançamento para Junior Santos. Di Cesare chegou primeiro e, na tentativa de cortar, enganou o goleiro Cambeses.
O Racing chegou ao empate logo no começo da etapa complementar. Aos três minutos, Adrián Martínez completou cruzamento de Rojas e igualou o marcador no Nilton Santos.
Aos 28 minutos, após insistência de Junior Santos, a bola sobrou para Matheus Martins, que rolou para Danilo na entrada da área. O volante bateu fraco, mas foi o suficiente para marcar. Aos 47, Cambeses acabou expulso ao sair mal e tocar a bola com as mãos fora da área
Próximos jogos
Botafogo
Jogo: Atlético-MG x Botafogo
Campeonato: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data: 10 de maio (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Racing
Jogo: Estudiantes x Racing
Campeonato: Campeonato Argentino - oitavas de final
Data: 10 de maio (domingo), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata (ARG)