Danilo marca no fim e Botafogo vence Racing na Sul-Americana

Em jogo da segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2, nesta quarta-feira. Na Argentina, Danilo saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do grupo
Com o resultado, o Botafogo conquista sua primeira vitória na competição, vai a quatro pontos e assume a liderança do Grupo E. Já o Racing fica com três e é o terceiro colocado, com um ponto a menos que o Caracas, que venceu o Independiente Petrolero, na Venezuela, em partida simultânea.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪RACING 2 X 3 BOTAFOGO⚫⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo E)
🏟️ Local: Estádio Presidente Perón (El Cilindro), Avellaneda (ARG)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Allan, Arthur Cabral e Mateo Ponte (Botafogo); Baltasar Rodríguez, Cannavo e Adrián Fernández (Racing)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Santiago Sosa, aos 4' do 1ºT (Racing)
- ⚽ Arthur Cabral, aos 23' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Júnior Santos, aos 41' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Adrián Martínez, aos 19' do 2ºT (Racing)
- ⚽ Danilo, aos 48' do 2ºT (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Cristian Garay (CHI)
🔵⚪Racing⚪🔵
Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez (Zuculini), Gonzalo Sosa (Adrián Fernández), Martirena (Vergara); Martínez e Conechy (Solari).
Técnico: Gustavo Costas
⚫⚪Botafogo⚪⚫
Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles (Caio Roque); Allan, Edenílson (Danilo), Medina; Matheus Martins (Barrera), Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir).
Técnico: Franclim Carvalho
Como foi o jogo
Logo aos quatro minutos de jogo, após cobrança de falta de Ignacio Rodríguez em direção à área, o goleiro Neto saiu mal e Santiago Sosa apareceu para cabecear e abrir o placar para o Racing. Aos 23, Arthur Cabral aproveitou a falha da defesa argentina, invadiu a área e tirou do goleiro Cambeses para empatar.
O Botafogo chegou à virada aos 41, com Júnior Santos, que recebeu lançamento longo de Alexander Barboza e teve liberdade para entrar na área e fazer o gol. Aos 19 da etapa complementar, Ezequiel Cannavo recebeu lançamento longo e passou para Adrián Martínez, na pequena área, empatar para a equipe Argentina.
Na reta final da partida, aos 48, Kadir recebeu na área e passou para Danilo fazer o gol da vitória botafoguense.
Próximo jogos
🔵⚪Racing⚪🔵
⚔️ Jogo: Aldosivi x Racing
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 14 (apertura)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio José Maria Minella
⚫⚪Botafogo⚪⚫
⚔️ Jogo: Chapecoense x Botafogo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá