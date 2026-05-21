Botafogo bate I. Petrolero e pode garantir ida às oitavas nesta quinta

Nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do grupo
Com o resultado, o Botafogo, que é líder do Grupo E, chegou a 13 pontos e garantiu, a princípio, a classificação aos playoffs de qualificação às oitavas da competição. O clube carioca, entretanto, pode conquistar a classificação direta às oitavas ainda nesta rodada, caso o Caracas, segundo colocado com oito, não vença o Racing, terceiro colocado com quatro. Já o Independiente Petrolero segue na lanterna, zerado e já eliminado.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪INDEPENDIENTE PETROLERO 0 X 3 BOTAFOGO⚫⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo E)
🏟️ Local: Estádio Olímpico Patria, Sucre (BOL)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Eduardo Porto, Ronny Montero e Lutkowski (Ind. Petrolero)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Cristian Medina, aos 24' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Jordan Barrera, aos 36' do 2ºT (Botafogo)
- ⚽ Eduardo Porto (contra), aos 41' do 2ºT (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar (EQU)
- Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
- VAR: Andres Cunha (URU)
🔴⚪Independiente Petrolero⚪🔴
Gutiérrez; Eduardo Porto, Palma, Ronny Montero (Wagner), Francisco Rodríguez (Leanos); Rojas, Rudy Cardozo, Navarro (Mercado), Willie (Adelan da Silva), Gustavo Cristaldo (Lutkowski) e Rivas
Técnico: Thiago Leitão
⚫⚪Botafogo⚪⚫
Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Medina, Montoro (Barrera); Villalba (Caio Valle), Arthur Cabral (Chris Ramos) e Kauan Toledo (Joaquín Correa)
Técnico: Franclim Carvalho
Como foi o jogo
Aos 14 minutos de jogo, Alex Telles cobrou falta no travessão. Aos 24, Cristian Medina ficou com a bola na meia-lua, invadiu a área e tirou do goleiro Gutiérrez para abrir o placar a favor do Botafogo.
Na segunda etapa, aos 36, Mateo Ponte cruzou rasteiro, Joaquín Correa tentou finalizar, e a bola sobrou para Jordan Barrera marcar e ampliar para o time brasileiro. Aos 41, o Botafogo chegou ao terceiro gol quando Correa recebeu na área, cruzou, e Eduardo Porto acabou marcando gol contra.
Próximos jogos
🔴⚪Independiente Petrolero⚪🔴
⚔️ Jogo: Independiente Petrolero x Real Potosí
🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 9
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Olímpico Patria, Sucre (BOL)
⚫⚪Botafogo⚪⚫
⚔️ Jogo: São Paulo x Botafogo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Morumbis, São Paulo (SP)