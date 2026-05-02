Botafogo toma virada do Remo e perde a primeira com Franclim

O Botafogo até largou na frente, mas tomou a virada do Remo na tarde deste sábado e acabou derrotado por 2 a 1 no Nilton Santos, em duelo que abre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ferraresi marcou o seu primeiro gol pelo Glorioso ainda na primeira etapa, enquanto Alef Manga e Jajá anotaram pelo Remo, em partida que marca a primeira derrota dos cariocas sob o comando de Franclim Carvalho.
Situação na tabela
Com o resultado, o Botafogo cai à nona colocação com 17 pontos e pode deixar o G11 da competição ainda nesta rodada. Por sua vez, o Remo vence a primeira fora de casa e vai à 18ª posição, ainda dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos somados.
— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 2, 2026
📋 Resumo do jogo
⚫ BOTAFOGO 1 x 2 REMO 🔵
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos
📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Vitinho, Danilo (Botafogo); Duplexe Tchamba, Leonel Picco (Remo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols
- ⚽ Ferraresi, aos 13' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Alef Manga, aos 25' do 2ºT (Remo)
- ⚽ Jajá, aos 49' do 2ºT (Remo)
⚫Botafogo
Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina (Allan(Joaquín Correa)), Danilo e Montoro (Júnior Santos); Matheus Martins, Kadir Barría (Edenílson) e Arthur Cabral
Técnico: Franclim Carvalho
🔵Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (David Braga); Patrick, Zé Welison (Leonel Picco) e Zé Ricardo (Jaderson); Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga (Gabriel Poveda)
Técnico: Leo Condé
Como foi o jogo
O Botafogo começou com uma boa chance aos seis minutos, quando Matheus Martins conseguiu finalizar da entrada da área e obrigou Marcelo Rangel a fazer a primeira defesa da partida. Pouco depois, aos 10, Arthur Cabral recebeu cruzamento na segunda trave e ganhou no alto para cabecear, mas também parou no goleiro do Remo.
Após três minutos, Alex Telles cruzou escanteio na primeira trave e Ferraresi subiu para testar firme às redes e inaugurar o marcador pelo Glorioso. Aos 19, o Remo respondeu e conseguiu seu primeiro chute a gol após Zé Ricardo arriscar de fora da área para Neto ficar com a bola. Já aos 39 minutos, Yago Pikachu recebeu pela esquerda e cruzou para Patrick desviar de cabeça e acertar a trave de Neto, quase empatando o confronto.
Na segunda etapa, aos 11 minutos, o Remo voltou a assustar com uma batida firme de Patrick de dentro da área, mas Neto apareceu novamente para fazer uma boa defesa e impedir o empate. Após 14 minutos, Jajá recebeu pela esquerda e cruzou na área. Bastoso tentou afastar, mas desviou para Alef Manga dominar do lado direito da área e finalizar firme e cruzado no alto para empatar pelo Remo.
Já nos acréscimos, aos 49, Gabriel Poveda recebeu na frente da área em contra-ataque e bateu com força para Neto espalmar nos pés de Jajá, que apenas teve o trabalho de empurrar às redes para virar pelo Remo.
Próximos jogos
Botafogo
- Jogo: Botafogo x Racing
- Data e horário: 06 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana
- Local: Estádio Nilton Santos
Remo
- Jogo: Remo x Palmeiras
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Mangueirão