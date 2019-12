Botafogo terá comitê para gerir departamento de futebol

Todos os assuntos referentes ao departamento de futebol do Botafogo não serão mais definidos pelo vice-presidente de futebol Ricardo Rotenberg. Ele deixou o posto e passou a integrar um comitê que vai definir os rumos do setor.

Participam do grupo o presidente Nelson Mufarrej, o próprio Ricardo Rotenberg, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, que está à frente de todo o processo de transformação do clube em empresa, Manoel Renha, responsável pelo gerenciamento das categorias de base e por assuntos estratégicos, além de Cláudio Good, especialista em economia.

“Deixo o cargo a qual fui convidado pelo presidente Mufarrej para exercer neste fim de ano, porém, não tão feliz porque não conseguimos a vaga na Copa Sul-Americana. Porém, deixamos o Botafogo com uma distância folgada da zona de rebaixamento, que era uma preocupação. Vamos ter um comitê de futebol, liderados pelo nosso eterno Montenegro, Claudio Good, eu, Renha e Nelson Mufarrej. Caberá a este comitê definir nas próximas semanas o que vai acontecer para dois mil e vinte”, disse Ricardo Rotenberg.

Com a aprovação no Congresso Nacional do projeto de transformação dos clubes em empresas, o Botafogo já trabalha com esta realidade. Uma reunião na próxima quinta-feira vai definir todo o planejamento a partir de então.

O elenco foi liberado logo após o empate com o Ceará por 1 a 1, no Rio de Janeiro (RJ), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação acontecerá em 6 de janeiro, quando começa a preparação para a disputa do Campeonato Carioca. A estreia está prevista para o dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, diante do Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

