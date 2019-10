Botafogo tenta superar dificuldade ofensiva contra defesa frágil do Flu

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo às 16 horas, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos. As duas equipes estão em situação difícil na competição, com o Alvinegro na 12ª colocação com 27 pontos e o Tricolor na 16ª com 22.

A temporada ruim na competição nacional é reflexo da baixa produtividade das duas equipes em campo. Do lado do Botafogo, a ineficiência ofensiva se destaca. Com 19 gols marcados neste Brasileiro, a equipe está à frente apenas das quatro equipes que estão na zona do rebaixamento (Cruzeiro, CSA, Avaí e Chapecoense). Nas últimas quatro partidas, a equipe de Eduardo Barroca sofreu três derrotas e empatou uma, marcando um gol em 360 minutos.

Para o clássico deste domingo, Fernando foi barrado e Vinicius Tanque assume sua posição no ataque, ao lado de Luiz Fernando. A dupla terá pela frente a frágil defesa do Fluminense, que é a segunda pior da competição. Com 34 gols sofridos, só é superada pela da lanterna Chapecoense, que levou 35.

Após fechar os treinos de quinta e sexta, Barroca deve escalar a seguinte equipe para iniciar a partida: Gatito Fernández, Marcinho, Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Bochecha, João Paulo e Diego Souza; Luiz Fernando e Vinícius Tanque.