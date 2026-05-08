Botafogo sofre novo transfer ban na Fifa

Por Thais Bueno Cirino

Publicado 07/05/2026 às 22:55 • Atualizado 07/05/2026 às 22:58

Na noite desta quinta-feira, o Botafogo sofreu um novo transfer ban na Fifa, órgão máximo do futebol mundial. Essa é a segunda punição do tipo para o clube carioca, que está impedido de registrar jogadores nas próximas três janelas de transferências.

De acordo com o jornalista Wellington Arruda, a sanção ao Botafogo se deu por conta de uma pendência referente à contratação do meia Santi Rodríguez, em fevereiro de 2025.

O Botafogo contratou o argentino junto ao New York City, dos Estados Unidos, em um acordo que previa o pagamento de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões, à cotação da época) fixos.

Este é o segundo transfer ban sofrido pelo clube carioca no período dos últimos 20 dias. Recentemente, o Botafogo já havia sido punido pela dívida com o Ludogorets, da Bélgica, pela contratação do atacante Rwan Cruz.

O Glorioso volta a campo no próximo domingo, quando encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Botafogo

  • Jogo: Atlético-MG x Botafogo
  • Campeonato: Brasileirão - 15ª rodada
  • Data: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

