Botafogo sofre novo transfer ban na Fifa

Na noite desta quinta-feira, o Botafogo sofreu um novo transfer ban na Fifa, órgão máximo do futebol mundial. Essa é a segunda punição do tipo para o clube carioca, que está impedido de registrar jogadores nas próximas três janelas de transferências.
De acordo com o jornalista Wellington Arruda, a sanção ao Botafogo se deu por conta de uma pendência referente à contratação do meia Santi Rodríguez, em fevereiro de 2025.
O Botafogo contratou o argentino junto ao New York City, dos Estados Unidos, em um acordo que previa o pagamento de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões, à cotação da época) fixos.
Este é o segundo transfer ban sofrido pelo clube carioca no período dos últimos 20 dias. Recentemente, o Botafogo já havia sido punido pela dívida com o Ludogorets, da Bélgica, pela contratação do atacante Rwan Cruz.
O Glorioso volta a campo no próximo domingo, quando encara o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Próximo jogo do Botafogo
- Jogo: Atlético-MG x Botafogo
- Campeonato: Brasileirão - 15ª rodada
- Data: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)