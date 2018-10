Botafogo sofre com desfalques para jogo contra o Corinthians

O técnico Zé Ricardo está com problemas para escalar a equipe do Botafogo que enfrentará o Corinthians, neste domingo, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Além da suspensão do zagueiro Marcelo Benevenuto e de Luiz Fernando que vão cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o treinador também não poderá utilizar o zagueiro Yago, o lateral-esquerdo Moisés e o volante Jean, jogadores que foram emprestados pelo Corinthians e não podem jogar, de acordo com acerto entre os dois clubes.

Sem vencer há cinco partidas e bem próximo da zona de rebaixamento, o Fogão precisa desesperadamente de uma vitória sobre o atual campeão brasileiro, mas o treinador Zé Ricardo pretende observar os jogadores durante a semana para definir a formação de uma equipe que tenha condições de alcançar os objetivos traçados pelo treinador.

Diretoria acerta os salários atrasados

A diretoria do Glorioso quitou nesta segunda-feira, os salários de agosto e setembro, tanto na parte da CLT quanto na dos direitos de imagem. Segundo o site Fogão Net, além dos salários, os atletas também receberam as premiações atrasadas referentes a vitórias e à classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.