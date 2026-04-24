Alvo do Palmeiras, Barboza é relacionado pelo Botafogo no Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Internacional, que acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
O Glorioso terá a presença de Barboza, que está em negociações com o Palmeiras. O argentino já tem nove jogos na competição, que permite que um atleta se transfira para outro clube brasileiro com no máximo 12 partidas.
Atletas relacionados para o duelo com o Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. ⚽️📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/opqkmkEqDz
— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2026
Confira a lista dos relacionados
Goleiros: Leo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.
Meio-campistas: Allan, Medina, Danilo, Edenilson, Montoro e Newton.
Atacantes: Arthur Cabral, Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.
Situação do Botafogo
Com uma vitória por 4 a 1 contra a Chapecoense pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na nona posição, com 16 pontos.
Ficha técnica
Confronto: Botafogo x Internacional
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp