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Com Barboza, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Atlético-MG

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Foto: Vitor Silva/Botafogo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 18:02 • Atualizado 09/05/2026 às 18:03

O Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste domingo, às 16h, na casa do Galo, Arena MRV, em Belo Horizonte. Barboza, muito próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, integra a relação.

Barboza surpreendeu ao aparecer na lista, já que tinha ficado fora do jogo contra o Remo, pela última rodada do Brasileiro. O zagueiro argentino está com tudo certo para reforçar o Palmeiras, e criou-se a dúvida se ele atuaria nos 12 jogos limites impostos pela CBF.

Vale lembrar que, caso ele atinja a marca de 13 partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro, ele não poderá jogar por outro clube. Porém, abaixo disso, Barboza poderá se juntar ao Verdão.

O principal desfalque da equipe carioca é Bastos, que não foi relacionado por motivo não divulgado pelo clube. Além dele, Vitinho não joga por suspensão, enquanto Júnior Santos por questão contratual. Santiago Rodriguez é outro que ficou fora da lista, mas por opção do técnico Franclim Carvalho.

Também são baixas o zagueiro Kaio Pantaleão (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), o volante Allan (ruptura do músculo retofemoral da coxa direita) e o atacante Nathan Fernandes (entorse no joelho direito).

O Botafogo visita o Atlético-MG na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Leo Linck, Neto e Raul;
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Ythallo;
Meio-campistas: Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Newton;
Atacantes: Arthur Cabral, Correa, Jordan Barrera, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.

Situação do Botafogo

Com uma derrota por 2 a 1 contra o Remo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na 11ª posição, com 17 pontos.

Ficha técnica

Confronto: Atlético-MG x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

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