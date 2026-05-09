Com Barboza, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Atlético-MG

O Botafogo divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste domingo, às 16h, na casa do Galo, Arena MRV, em Belo Horizonte. Barboza, muito próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, integra a relação.

Barboza surpreendeu ao aparecer na lista, já que tinha ficado fora do jogo contra o Remo, pela última rodada do Brasileiro. O zagueiro argentino está com tudo certo para reforçar o Palmeiras, e criou-se a dúvida se ele atuaria nos 12 jogos limites impostos pela CBF.

Vale lembrar que, caso ele atinja a marca de 13 partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro, ele não poderá jogar por outro clube. Porém, abaixo disso, Barboza poderá se juntar ao Verdão.

Lista de atletas relacionados para o duelo com o Atlético Mineiro, neste domingo, pelo Brasileirão. 🌟📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Q1ZZqbqFLa — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 9, 2026

O principal desfalque da equipe carioca é Bastos, que não foi relacionado por motivo não divulgado pelo clube. Além dele, Vitinho não joga por suspensão, enquanto Júnior Santos por questão contratual. Santiago Rodriguez é outro que ficou fora da lista, mas por opção do técnico Franclim Carvalho.

Também são baixas o zagueiro Kaio Pantaleão (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), o volante Allan (ruptura do músculo retofemoral da coxa direita) e o atacante Nathan Fernandes (entorse no joelho direito).

O Botafogo visita o Atlético-MG na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Leo Linck, Neto e Raul;

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Ythallo;

Meio-campistas: Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Newton;

Atacantes: Arthur Cabral, Correa, Jordan Barrera, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.

Situação do Botafogo

Com uma derrota por 2 a 1 contra o Remo pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na 11ª posição, com 17 pontos.

Ficha técnica

Confronto: Atlético-MG x Botafogo

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: Domingo, 10 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram