Botafogo x Racing pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, o Botafogo recebe o Racing-ARG pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico João Havelange, no Rio de Janeiro.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Paramount+.
Como chegam as equipes?
O Botafogo venceu o Independiente Petrolero-BOL por 3 a 0 na última rodada e lidera o grupo E, com sete pontos. Já o Racing empatou com o Caracas-VEN por 1 a 1 e ficou na terceira colocação, somando quatro pontos na tabelça.
Prováveis escalações
Botafogo
Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Kadir, Arthur Cabral e Matheus Martins.
Técnico: Franclim Carvalho
Racing
Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rodríguez; Forneris, Zuculini e Rodriguez; Solari, Perez e Martínez.
Técnico: Gustavo Costas
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)
- VAR: Santiago Fernandez (URU)
Ficha técnica
Confronto: Botafogo x Racing-ARG
Competição: Copa Sul-Americana - quarta rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 6 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico João Havelange, no Rio de Janeiro.