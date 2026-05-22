Botafogo lança novas camisas para a temporada; veja

Botafogo e Mizuno anunciaram nesta sexta-feira as novas camisas para a temporada 2026/27. A marca japonesa retorna ao futebol brasileiro após 30 anos ao firmar parceria com o clube.

A divulgação ocorre nos canais oficiais, com apresentação inicial da camisa listrada e, na sequência, da versão branca. O kit de viagem será utilizado pela delegação no embarque para São Paulo.

A estreia do novo uniforme será neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As peças começam a ser vendidas às 12h desta sexta-feira nas lojas físicas e no site oficial.

A coleção, intitulada "Eu Sou do Preto e Branco", tem como foco a identidade do clube. A campanha conta com a participação de Paulo Cézar Lima, atletas e torcedores.

A camisa principal faz referência à fusão entre Club de Regatas Botafogo e Botafogo Football Club, em 1942, e apresenta tecido jacquard voltado à performance, listras inspiradas na década de 1940 e etiqueta comemorativa.

Já a camisa third remete às origens do Botafogo Football Club, com base em tom branco natural, tecido jacquard, gola redonda e elementos do monograma criado em 1904.

"A parceria entre o Botafogo e a Mizuno une duas marcas centenárias, com histórias muito fortes e um enorme respeito pelas suas tradições, que também compartilham o desejo de inovar e olhar para o futuro. Procuramos criar uma camisa que traduzisse a essência do Glorioso, valorizando momentos importantes da nossa trajetória e a identidade do Clube Mais Tradicional. Tenho certeza de que o torcedor vai se identificar e gostar muito dessa coleção, porque ela carrega o peso da nossa história, mas também traz toda a leveza, qualidade e tecnologia desenvolvidas pela Mizuno. As equipes de branding e merchandising do Botafogo estão de parabéns por toda essa construção e desenvolvimento junto com a Mizuno", afirmou Eduardo Iglesias.

"Nosso objetivo é criar inovações que agreguem valor para essa parceria, valorizando a história do Botafogo em uma união genuína com o legado da Mizuno. Por isso, pensamos em um lançamento que destaca os marcos históricos do time, fortalecendo ainda mais a conexão com os fãs e torcedores de todas gerações", disse Rogério Barenco.

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