Botafogo lamenta derrota, mas acredita em classificação: “É possível”

O Botafogo não conseguiu surpreender o Bahia no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após perder por 2 a 1 mesmo contando com um jogador a mais por aproximadamente 20 minutos, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo não perdeu a ilusão de se classificar no torneio e convocou a torcida para o confronto de volta, marcado para o próximo dia 3 de outubro.

“Fizemos um planejamento e queríamos levar a Sul-Americana em aberto para o Rio de Janeiro. Não vencemos, mas conquistamos um resultado que podemos reverter na volta. Não vai ser fácil, mas com o apoio do nosso torcedor pode ser possível”, disse Zé Ricardo.

Após o Bahia abrir 2 a 0, a situação poderia ter sido bem pior. O Botafogo, no entanto, conseguiu descontar no segundo tempo com Rodrigo Pimpão e chegou a pressionar com força os donos da casa em alguns momentos, exigindo boas defesas do goleiro Douglas Friedrich.

“Acho que tem derrotas e derrotas. A gente lamenta pelo fato de ter criado oportunidades bem claras de gol. O Douglas fez a diferença, mas entendemos que o Bahia é muito forte, por isso um resultado que a gente não queria acabou acontecendo”, completou Rodrigo Pimpão.

Desta forma, no jogo de volta, marcado para o próximo dia 3 de outubro, no Engenhão, o Botafogo terá de vencer por 1 a 0 para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Qualquer empate garante a vaga para o Bahia.