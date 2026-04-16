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Botafogo anuncia fim de parceria com fornecedora após três anos

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Foto: Divulgação / Botafogo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 20:56

Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou o fim da parceria do clube com a Reebok, fornecedora de materiais esportivos que esta estampada nos uniformes do clube desde 2023. A equipe seguirá utilizando os produtos da marca até o lançamento das novas camisas.

Legado

A Reebok estampou os uniformes do Glorioso durante três anos, incluindo as campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, e foi a primeira marca com que o clube fez um acordo para estar nas camisas após virar SAF, em 2022. O Botafogo deve anunciar a Mizuno como nova fornecedora da equipe.

Confira a nota na íntegra

"OBRIGADO, REEBOK! Há três anos, a SAF Botafogo recebia a Reebok como sua primeira fornecedora de material esportivo, marcando um novo momento na história do Glorioso e o retorno da marca ao futebol.

Nesse período, a parceria resgatou o orgulho de ser alvinegro, de ser original do Rio de Janeiro e mostrou ao mundo inteiro que aqui é Botafogo. O Botafogo agradece à Reebok pelos três anos de parceria e pela contribuição essencial na construção de novos capítulos da história do Mais Tradicional.

A marca segue vestindo nossos atletas por um período de transição até o lançamento dos novos uniformes".

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