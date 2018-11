Botafogo evita projetar algo maior no Campeonato Brasileiro

A vitória de 1 a 0 sobre a Chapecoense, a terceira consecutiva do Botafogo no Campeonato Brasileiro, fez o time chegar aos 44 pontos e praticamente afastar o risco de rebaixamento. A distância para a Chapecoense, que abre a zona da degola, é de sete pontos a quatro rodadas do fim. Agora, o Glorioso aparece na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e ainda tem seis pontos a menos que o Atlético-MG, que hoje fecha o grupo de classificados para a Copa Libertadores. Apesar de cenários favoráveis se abrirem, o técnico Zé Ricardo e os jogadores evitam projetar algo maior. A ordem é pensar no jogo a jogo.

“Nós sabemos que temos condições de lutarmos por coisas melhores por conta da qualidade do nosso grupo. Mas o ideal em uma competição como é o Campeonato Brasileiro é pensar o jogo a jogo”, disse o goleiro Gatito Fernández, que mais uma vez teve atuação destacada.

Zé Ricardo explicou que o equilíbrio do Campeonato Brasileiro não permite projeções.

“Muitos estão falando que estamos livres do risco de rebaixamento, mas existe muito time com trinta e oito pontos que nos passarão na tabela em caso de duas vitórias. Portanto, não afastamos matematicamente o risco e essa ainda é a prioridade. Mas logicamente que se der podemos buscar coisas melhores. Mas não tem isso de projetar. Temos que pensar no jogo a jogo”, disse o treinador.

O próximo compromisso do Botafogo será neste domingo, às 17h(de Brasília), contra o Internacional no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 35ª rodada. O volante Rodrigo Lindoso, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, reaparece na vaga de Dudu Cearense. O lateral-esquerdo Gilson segue vetado com dores na panturrilha esquerda e Moisés vai permanecer no setor.

Dessa maneira, o esboço de time para domingo tem: Gatito Fernández, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Luiz Fernando e Leonardo Valencia; Erik e Brenner. A delegação retornou de Chapecó (SC) nesta sexta-feira e os jogadores foram liberados em seguida. Neste sábado pela manhã acontece o único treino antes do duelo contra o Colorado.