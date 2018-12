Botafogo encaminha ‘barca’ de jogadores fora dos planos para 2019

A diretoria do Botafogo segue trabalhando no sentido de montar o elenco para a próxima temporada e atender aos pedidos de reforços do técnico Zé Ricardo. Justamente por conta disso que o primeiro passo, na visão dos dirigentes, é reduzir o plantel deixando ir embora aqueles jogadores que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. Antes mesmo do Campeonato Brasileiro acabar, o lateral-direito Luís Ricardo foi comunicado que poderia procurar um novo clube. O mesmo aconteceu na segunda-feira com o volante Dudu Cearense, que pouco jogou na temporada.

Com as saídas de Dudu Cearense e Luís Ricardo, aliadas à aposentadoria do goleiro Jefferson, o Botafogo estipula uma economia maior do que R$ 600 mil por mês. Porém, o presidente Nelson Mufarrej e o diretor de futebol Anderson Barros entendem que dá para cair ainda mais antes de ir ao mercado, para se ter uma gordura maior na hora de fazer ofertas a quem de fato interessa.

Alguns jogadores revelados nas categorias de base e que não serão aproveitados também estão sendo emprestados para o clube economizar com os salários. Casos, por exemplo, dos atacantes Pachu, Renan Gorne e Lucas Campos. Pachu vai defender o Boavista-RJ, enquanto que Renan Gorne jogará pelo Volta Redona. Já Lucas Campos foi cedido ao Nova Iguaçu. Os três serão observados no Campeonato Carioca e podem voltar no Brasileirão.

Quem foi devolvido após empréstimo foi o meia João Pedro, que retorna ao Atlético-PR sem ter conseguido convencer no Botafogo. O jogador foi contratado por indicação do técnico Alberto Valentim.

O clube ainda analisa a situação de outros jogadores. Um dos goleiros da base, Saulo ou Diego Loureiro, pode ser emprestado para ganhar experiência. Já os meias Marcos Vinícius e Renatinho, que passaram parte da temporada no departamento médico, têm os casos analisados.

O elenco do Botafogo está de férias desde segunda-feira e a reapresentação está marcada para 3 de janeiro, quando começa a preparação para as três competições que se iniciam no primeiro semestre: Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.