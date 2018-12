Botafogo encaminha acerto com o Palmeiras: Matheus Fernandes x Erik

O volante Matheus Fernandes estava muito próximo de defender o Genoa da Itália na próxima temporada. O clube italiano ofereceu 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões) pelo jogador, porém, a maneira como os europeus estavam pretendendo quitar os direitos federativos do atleta, com longo parcelamento, não vinha agradando aos cariocas. Uma reviravolta aconteceu nas últimas horas e Matheus pode trocar a Itália pelo antigo Palestra Itália. Isso por que o Palmeiras se aproximou da contratação do atleta, que já está liberado para abrir negociações envolvendo a parte salarial.

As diretorias de Botafogo e Palmeiras estavam conversando sobre a prorrogação do empréstimo do atacante Erik quando o nome de Matheus Fernandes surgiu à mesa. O Verdão ofereceu 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) e mais um ano de empréstimo de Erik. O Glorioso pede o atacante em definitivo, porém, é possível que um meio-termo seja encontrado e o acordo aconteça até o começo da próxima semana.

O relacionamento entre as diretorias de Botafogo e Palmeiras é considerado bom e outras negociações podem acontecer, com atletas pouco utilizados no Allianz Parque sendo cedido ao Glorioso. O nome do meia Hyoran, por exemplo, agrada aos botafoguenses.

Além de Matheus Fernandes o Botafogo pode perder outro jogador. O meia Leonardo Valencia interessa a dois clubes de seu país de origem, o Chile. O Colo-Colo e a Universidad do Chile estudam apresentar uma proposta pelo jogador, que hoje é considerado titular no time carioca.

O objetivo da diretoria é definir o elenco o mais rapidamente possível para que o técnico Zé Ricardo tenha condições de trabalhar com tranquilidade na formação da equipe, que já tem uma base dessa temporada.

O elenco do Botafogo está de férias desde segunda-feira e a reapresentação está marcada para 3 de janeiro, quando começa a preparação para as três competições que se iniciam no primeiro semestre: Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.