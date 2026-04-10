Botafogo empata com Caracas na estreia pela Sul-Americana e sai vaiado

Nesta quinta-feira, o Botafogo fez sua estreia pelo Grupo E da Copa Sul-Americana. O Glorioso empatou em 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela, em jogo disputado no Estádio Nilton Santos. Arthur Cabral e Wilfred Correa marcaram os gols da partida. Ao final dos 90 minutos, o público presente no estádio vaiou a equipe comandada por Franclim Carvalho.
📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/UWwQslwQoB
— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 9, 2026
Situação na tabela
Com o resultado, as equipes iniciam a competição com um ponto cada. O Botafogo ocupa o segundo lugar do grupo, enquanto o Caracas é o terceiro colocado.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Grupo E - 1ª rodada
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 09 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Bastos (Botafogo), Barrera (Botafogo) e Barboza (Botafogo)
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum
Gols
⚽Wilfred Correa, aos 42' do 1ºT (Caracas)
⚽Arthur Cabral, aos 4' do 2ºT (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Kevin Ortega (PER)
⚫⚪ BOTAFOGO
Raul, Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Caio Roque (Jhoan Hernandez); Allan, Danilo e Montoro; Matheus Martins (Arthur Cabral), Santi Rodríguez (Barrera) e Júnior Santos (Kadir).
Técnico: Franclim Carvalho
🔴🟡 CARACAS
Benítez, Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Correa (La Mantía) e Figueroa (Reinoso); Lezama (Martínez), González (Fernández) e Covea (Uribe).
Técnico: Fernando Aristeguieta
Como foi o jogo
Na estreia de Franclim Carvalho pelo Glorioso, o Caracas abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Wilfred Correa pegou a sobra na entrada da área sem marcação e tirou de Raul.
O Botafogo, que jogou melhor na partida, empatou aos quatro do segundo tempo. Danilo cruzou e o goleiro Benítez saiu para interceptar. No rebote, Arthur Cabral completou para o fundo do gol. No final da partida, a torcida vaiou a equipe.
Próximo jogo do Botafogo
Jogo: Botafogo x Coritiba
Campeonato: Brasileirão - 11ª rodada
Data: 12/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos