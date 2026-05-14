Botafogo define novo diretor da SAF para o lugar de Durcesio

Nesta quinta-feira, em Assembleia Geral Extraordinária realizada entre acionistas do clube, Eduardo Iglesias foi nomeado o novo diretor da SAF. O economista de 31 anos assume no lugar de Durcesio Mello, até então interino do cargo.

O novo diretor integrou o projeto da SAF desde sua criação e teve grande participação desenvolvendo projetos para internacionalização da marca em negociação de atletas, reposicionando o Botafogo entre jogadores de todo o mercado futebolístico.

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"Estou muito feliz e honrado com o desafio recebido. Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo", iniciou Iglesias.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (14) entre acionistas, o economista Eduardo Iglesias foi nomeado o novo Diretor Geral da SAF, assumindo as funções de Durcesio Mello, que ocupava interinamente o cargo. Iglesias teve grande participação na… pic.twitter.com/6sfUnq8Hoc — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 14, 2026

"O Botafogo tem uma história centenária, uma torcida apaixonada e profissionais extremamente capacitados. Acredito nessa força coletiva para superarmos os desafios e alcançarmos novos objetivos", disse.

Situação do Botafogo

No Campeonato Brasileiro, o Alvinegro figura na 12ª posição da tabela, com 18 pontos. Na última rodada, empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte e chegou ao segundo jogo sem perder na temporada.

Pela Copa Sul-Americana, o time comandado pelo técnico Franclim Carvalho é o líder do Grupo E, com dez pontos ganhos em três vitórias e um empate. Na segunda posição aparece o Caracas, com oito.