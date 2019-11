Botafogo consegue dinheiro para pagar vencimentos atrasados

A diretoria do Botafogo sabe como é importante ter um clima saudável em um momento de luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso, empenhou-se para quitar os dois meses de salários atrasados. Um empréstimo junto ao Banco BMG foi aprovado e o dinheiro entrará nos cofres do clube na próxima segunda-feira. Assim, no dia 26 de novembro os atletas receberão a parte que lhes é devida.

O empréstimo foi feito ao clube, porém, com dirigentes dando aval para a transação, comprometendo-se caso o clube não consiga honrar seus compromissos. Com isso, o elenco vai entrar em campo no dia 27 para enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina, com os vencimentos em dia. Porém, antes disso, neste domingo, tem o duelo com o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Para este compromisso, o Botafogo perdeu o zagueiro Joel Carli, que vai ter de cumprir suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico Paranaense, em Curitiba (PR). A sua vaga será preenchida por Marcelo Benevenuto, que vai formar dupla com Gabriel após se recuperar de lesão na perna direita. O lateral-esquerdo Yuri, que cumpriu suspensão no Paraná, volta na vaga de Lucas Barros. A equipe, porém, será definida apenas nas últimas atividades da semana.

Com 36 pontos conquistados, o Botafogo está fora da zona de rebaixamento, porém, com apenas um ponto a mais que o Fluminense, que hoje abre a zona da degola. Por isso, vencer no domingo em casa é fundamental. O Alvinegro evitar fazer contas para escapar do risco de cair, mas a comissão técnica, nos bastidores, acredita que mais dois triunfos deverão ser suficientes para a meta ser atingida.