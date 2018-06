Botafogo confirma saída de Valentim; Zé Ricardo é o principal alvo

A Arábia Saudita parece estar realmente focada em promover uma mudança no futebol local com treinadores brasileiros. Na tarde desta terça-feira, o Botafogo comunicou em nota oficial a saída de Alberto Valentim, que aceitou proposta do futebol árabe. Nesse cenário, a diretoria do Glorioso já busca um novo treinador e o nome de Zé Ricardo é um dos bem quistos para assumir o posto.

Zé Ricardo estava no Vasco e pediu demissão por considerar que seu trabalho estava desgastado em São Januário. No comando do Cruz-Maltino, o treinador livrou a equipe das últimas posições do Campeonato Brasileiro da última temporada e a classificou para a Libertadores.

Neste ano, além de ter classificado o Vasco para a fase de grupos da Libertadores, o treinador levou a equipe a final do Campeonato Carioca, quando foi derrotada nos pênaltis justamente para o Botafogo de Alberto Valentim. Zé Ricardo já recebeu o contato dos dirigentes alvinegros, mas ainda não respondeu a proposta. O comandante também estaria esperando uma proposta do futebol árabe, mas caso ela não chegue, o Glorioso deverá ser seu destino.

Caso acerte com o Botafogo, este será o terceiro clube carioca em sequência de Zé Ricardo. Antes do Vasco, o treinador teve seu primeiro trabalho no futebol profissional no Flamengo.

Confira a nota divulgada pelo Botafogo na qual confirmou a saída de Alberto Valentim:

O Botafogo de Futebol e Regatas informa: o treinador Alberto Valentim comunicou que aceitou proposta de um clube do exterior, juntamente com o auxiliar técnico Fernando Miranda. A rescisão será feita de acordo com o estabelecido em contrato, que prevê pagamento da multa rescisória.

A programação do elenco alvinegro segue com reapresentação no dia 25 de junho para retomar os treinamentos.