Botafogo inclui três títulos mundiais em seu site oficial

O Botafogo colocou, nesta quinta-feira, os títulos considerados mundiais de 1967, 1968 e 1970 no site oficial do clube. As conquistas da Pequena Taça do Mundo, triangular disputado em Caracas, na Venezuela, agora estão registrados no portal do Alvinegro.

De acordo com a Rádio Tupi, a mudança foi um pedido feito por Luis Felipe Carneiro de Miranda, Grande Benemérito e curador do centro de memória doBotafogo. O próximo passo será a confecção dos troféus, que na época não chegaram até o clube. O último passo seria uma tentativa de reivindicação dos títulos junto à Fifa.

Em 1967, o Alvinegro venceu a Pequena Taça do Mundo ao derrotar o Barcelona por 3 a 2 na final, com gols de Airton Beleza, Gerson e Paulo Cesar. No ano seguinte, o Fogão foi campeão ao derrotar a seleção argentina por 1 a 0. O tricampeonato veio em 1970, contra o Spartak de Moscou, em uma vitória por 2 a 1.

