Boa atuação e ‘reforços’ motivam para o clássico contra o Flamengo

O Botafogo perdeu para o Corinthians por 2 a 0 no retorno da Copa do Mundo, porém, o resultado parece não ter abalado a confiança dos jogadores e do técnico Marcos Paquetá. Isso porque a atuação foi muito positiva, com o Alvinegro tendo mais posse de bola, criando mais oportunidades de gol e esbarrando na noite inspirada do goleiro Cássio, que fez algumas intervenções fundamentais.

Agora, o Glorioso volta a campo para um clássico contra o Flamengo neste sábado, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a expectativa é a de um melhor resultado contra o líder.

“Nós estamos com uma boa expectativa, mesmo sabendo que do outro lado estará o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo mostrou um bom jogo contra o Corinthians, em um jogo onde o goleiro adversário foi o melhor em campo. O nosso nível de atuação nos deixa otimistas para o que vem pela frente”, disse Paquetá.

Os jogadores pensam de maneira parecida. “Temos que olhar para a frente pois foi um jogo atípico, com um gol logo nos primeiros minutos e com o Botafogo dominando boa parte das ações. Vamos agora buscar uma vitória no clássico, sempre respeitando o adversário”, disse o volante Rodrigo Lindoso.

Outro fator que anima o treinador é o fato dele poder contar com reforços importantes. O zagueiro Yago, o lateral-esquerdo Moisés e o volante Jean, que não puderam enfrentar o Corinthians porque têm os direitos federativos ligados ao Timão, ficam à disposição e os dois últimos têm grandes chances de se tornarem titulares. Outro que pode ganhar uma oportunidade é o atacante Rodrigo Pimpão, que entrou muito bem no segundo tempo diante do Corinthians.

O elenco do Botafogo realizou um trabalho regenerativo nesta quinta-feira. Já nesta sexta-feira Marcos Paquetá define a escalação para o jogo contra o Flamengo e depois começa o período de concentração para o duelo.