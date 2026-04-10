Barboza se destaca pelo Botafogo no empate com o Caracas; veja números

Mesmo com a atuação abaixo do esperado do Botafogo na estreia do Grupo E da Copa Sul-Americana, o zagueiro Alexander Barboza foi o principal ponto positivo do empate por 1 a 1 com o Caracas, nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Barboza teve participação constante desde a saída de bola e foi o atleta com maior volume de jogo no confronto. Foram 115 ações com a bola, o maior número entre todos os jogadores em campo, segundo dados do Sofascore.

No passe, o zagueiro apresentou alto nível de precisão. Ele acertou 92 dos 101 que tentou, atingindo 91% de aproveitamento.



Defensivamente, Alexander Barboza também se destacou. O jogador venceu oito dos dez duelos disputados, liderando o fundamento na partida, além de registrar cinco cortes e nove ações defensivas. Ao todo, foram 11 bolas recuperadas.

Apesar do bom desempenho individual do camisa 20, o Botafogo não conseguiu evitar o empate. O time abriu o placar com Arthur Cabral, mas sofreu o gol de Wilfred Correa e saiu de campo sob vaias da torcida, insatisfeita com a atuação da equipe comandada por Franclim Carvalho.

Com o resultado, Botafogo e Caracas somam um ponto cada na tabela do Grupo E. O clube carioca ocupa a segunda colocação, enquanto os venezuelanos aparecem em terceiro.

Próximo jogo do Botafogo

Jogo: Botafogo x Coritiba

Campeonato: Brasileirão - 11ª rodada

Data: 12/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

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