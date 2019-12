Assembleia Geral autoriza mudança do Botafogo para clube-empresa

Os sócios do Botafogo autorizaram nesta sexta-feira a mudança do departamento de futebol para o modelo de clube-empresa. A Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede de General Severiano, confirmou a decisão do Conselho Deliberativo, que já havia aprovado a nova forma de gestão em sessão realizada no dia 12 de dezembro.

Dos 425 sócios que compareceram nesta sexta, 415 votaram a favor da mudança e oito foram contrários. Houve ainda um voto em branco e outro nulo.

“A gente vive um momento histórico para o Botafogo e para o futebol brasileiro. É uma virada de chave, abertura de novas possibilidades. Tenho muita confiança de que esse caminho será bem-sucedido para nós”, destacou o presidente da Assembleia Geral, Edson Alves Júnior.

De acordo com comunicado do clube, a decisão desta sexta autoriza o Conselho Diretor a praticar todos os atos necessários para a efetivação de uma “estrutura societária para assumir o Departamento de Futebol Amador e Profissional, com reestruturação da dívida e cessão de contratos, cotas de participação, direitos de participação nas competições, patrocínios, uso do Estádio Nilton Santos e do Centro de Treinamento, cessão dos contratos de jogadores e demais profissionais do futebol”.