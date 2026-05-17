Arthur Cabral celebra hat-trick pelo Botafogo e homenageia Barboza em despedida

Autor dos três gols do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians neste domingo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, Arthur Cabral celebrou a grande atuação na partida e homenageou Alexander Barboza, que está acertado com o Palmeiras e fez sua despedida do estádio pelo Glorioso. O camisa 19 deu o prêmio de craque do jogo ao argentino.

IMPONENTE 🔥😤 EM TARDE INSPIRADA DE ARTHUR CABRAL, FOGÃO VENCE O CORINTHIANS NO NILTON SANTOS POR 3 A 1! ATACANTE DO FOGÃO MARCOU OS TRÊS! VAAAAAAMOOOOOOOSSS! 💪🏾⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/VLjvpRnRlU — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2026

“Muito feliz e realizado”

“Muito feliz e realizado. Feliz pelo jogo, os gols e pelo Barboza. É um cara sensacional, desde o dia que eu cheguei sempre me apoiou, um cara muito querido pelo grupo. Fantástico dentro e fora de campo. Desejo todo o sucesso do mundo pra ele, para a família dele e para a carreira dele”, afirmou ao Premiere após a partida.

Arthur também valorizou os diferentes tipos de gols feitos diante do Corinthians e destacou a importância de um centroavante ter repertório para marcar.

“Sempre falei que centroavante tem que ter recurso. Mostrei isso, gol de esquerda, de fora da área, gol de oportunismo, que é o mais gostoso de fazer. Muito contente, quero aproveitar agora”, completou.

Hat-trick

Arthur Cabral foi o grande nome da vitória alvinegra. O atacante abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, voltou a marcar aos 31 da etapa inicial e fechou a conta no segundo tempo, garantindo os três pontos para o Botafogo.

Próximo jogo do Botafogo

Ind. Petrolero x Botafogo (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre