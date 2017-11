Arnaldo crê em grande atuação do Botafogo contra o Palmeiras

O Botafogo não vive bom momento nesta reta final de Campeonato Brasileiro e viu a vaga para a Libertadores ficar ameaçada faltando apenas duas rodadas para o fim da Série A. Por conta disso, o lateral direito Arnaldo afirmou que o pensamento é de se recuperar para voltar a disputar a principal competição continental do continente.

“A gente sabe o que errou, o que tem que acertar. Vamos em busca da vitória sobre o Palmeiras para alcançar nosso objetivo. São os dois últimos jogos, são finais para nós. A gente sabe que nos dois últimos em casa ficamos devendo, mas contra o São Paulo jogamos melhor. Contra o Palmeiras temos tudo para fazer grande jogo. O Botafogo nunca foi duas vezes consecutiva para a Libertadores. Seria inédito”, disse.

Com os alvinegros na sétima posição do Nacional, com 52 pontos, Arnaldo falou sobre a possibilidade da zona de classificação para a Libertadores aumentar, caso o Grêmio conquiste a Libertadores e o Flamengo, a Copa Sul-Americana. O lateral despistou sobre o assunto e prefere focar na partida contra os paulistas.

“Vi o jogo (Grêmio e Lanús, final da Libertadores). Qualquer ajuda é bem-vinda, mas o importante é fazermos o nosso papel, dependemos ainda somente das nossas forças. Se ganharem a Libertadores, parabéns para eles, mereceram, mas vamos pensar só no Palmeiras na segunda-feira”, declarou.

O Botafogo não vence há três rodadas e pode cair para a décima colocação dependendo dos resultados do fim de semana. Como fecha a rodada com o jogo da segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), os alvinegros entrarão em campo sabendo de sua situação.